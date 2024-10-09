Самбурская чувствует себя виноватой перед обидевшейся на нее Летучей: Было некрасиво

В 2017 году актриса Настасья Самбурская стала ведущей шоу "Ревизорро", сменив на этом посту Ольгу Романовскую, которая, в свою очередь, заняла место Елены Летучей. Последняя, увидев выпуски с актрисой, публично заявила о явном провале продолжения проекта. Позднее Самбурская, комментируя слова Летучей, нелестно высказалась о ней, о чем довольно быстро пожалела. Артистка даже принесла извинения блондинке, но та их не приняла из-за "оскорблений физического характера".





Настасья Самбурская в недавней беседе с гимнасткой Ляйсан Утяшевой в рамках шоу "Дерзкая готовка" вспомнила конфликт с Еленой Летучей. Актриса рассказала, что после публичного конфликта захотела одеваться у дизайнера, который сотрудничает с Летучей. Узнав об этом, Елена, по словам Настасьи, поставила стилисту ультиматум: "Либо она, либо вообще никого".