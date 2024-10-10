Борисова рассказала, почему ее 17-летняя дочь мечтает о пластической операции

Минувшим летом телеведущая Дана Борисова перенесла пластическую операцию. Знаменитость, следуя моде, сделала себе "лисьи глазки", как у супермодели Беллы Хадид. С новой внешностью телезвезда пришла на интервью к Алене Жигаловой, которой рассказала, что ее 17-летняя дочь Полина тоже желает изменить себя.

Пока наследница Борисовой увлекается косметологическими процедурами. В частности, по словам телезвезды, ее дочь сделала себе "углы Джоли" и увеличила губы. Дана отметила, что гель, который ввели под кожу Полине, может рассосаться уже через год, и тогда она вернется к своей внешности.

При этом сейчас наследница телезвезды мечтает о пластической операции – ринопластике. Полина хочет лечь под нож хирурга, так как ей не нравится свой нос. Теперь она с нетерпением ждет 18-летия, чтобы отправиться в Южную Корею на операцию.

"С 18-ти [лет] можно, она взрослый человек. Год подождем. Это ее решение. Ей некомфортно с ее носом", – сказала телеведущая.

Кстати, Дана Борисова призналась, что в подростковом возрасте тоже мечтала сделать ринопластику, однако тогда не было такой возможности. Сейчас же пластические операции стали доступнее, отметила знаменитость, поэтому она не видит причин, чтобы отказывать дочери.