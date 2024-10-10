Борисова рассказала, почему ее 17-летняя дочь мечтает о пластической операции

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Почему телеведущая разрешила дочери-подростку лечь под нож хирурга?

Минувшим летом телеведущая Дана Борисова перенесла пластическую операцию. Знаменитость, следуя моде, сделала себе "лисьи глазки", как у супермодели Беллы Хадид. С новой внешностью телезвезда пришла на интервью к Алене Жигаловой, которой рассказала, что ее 17-летняя дочь Полина тоже желает изменить себя.

Пока наследница Борисовой увлекается косметологическими процедурами. В частности, по словам телезвезды, ее дочь сделала себе "углы Джоли" и увеличила губы. Дана отметила, что гель, который ввели под кожу Полине, может рассосаться уже через год, и тогда она вернется к своей внешности.

При этом сейчас наследница телезвезды мечтает о пластической операции – ринопластике. Полина хочет лечь под нож хирурга, так как ей не нравится свой нос. Теперь она с нетерпением ждет 18-летия, чтобы отправиться в Южную Корею на операцию.

"С 18-ти [лет] можно, она взрослый человек. Год подождем. Это ее решение. Ей некомфортно с ее носом", – сказала телеведущая.

Кстати, Дана Борисова призналась, что в подростковом возрасте тоже мечтала сделать ринопластику, однако тогда не было такой возможности. Сейчас же пластические операции стали доступнее, отметила знаменитость, поэтому она не видит причин, чтобы отказывать дочери.

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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