Сергей Зверев заявил, что сейчас неприлично быть звездой

Эпатажный шоумен пришел на показ коллекции памяти Егора Зайцева.

Сергей Зверев – яркая и неординарная личность в мире российского шоу-бизнеса, одна из самых узнаваемых персон в стране. В прошлом он был знаменитым стилистом, а теперь он эпатажный шоумен и певец, который покоряет сердца публики своими уникальными образами и неповторимым стилем. В недавней беседе с журналистами на Московской неделе моды Зверев назвал себя суперзвездой.





Шоумен заявил, что сегодня звездой себя считает каждая "глубокогорловая певица", поэтому сейчас быть просто звездой неприлично. Зверев отметил, что является суперзвездой со времен СССР, и от такого уровня узнаваемости ему уже не уйти. Мол, с этим придется жить до конца дней.





К слову, на Московской неделе моды Сергей Зверев посетил показ коллекции памяти Егора Зайцева. Для мероприятия шоумен выбрал наряд, который, как он признался, надел бы, если бы модельер был жив. Сергей предстал перед публикой в блестящем черном костюме, состоящем из широких брюк и широкоплечего пиджака. Он дополнил образ темными очками и черной шляпой с широкими полями.





Клео.ру". Подробнее о том, как прошел показ коллекции памяти Егора Зайцева, читайте в раннем материале женского журнала "".