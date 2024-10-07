Ольга Орлова назвала 5 самых распространенных женских страхов

Телеведущая и певица Ольга Орлова после появления на свет дочери стала еще активнее вести свои блоги в популярных социальных сетях. Знаменитость делится своими взглядами и наблюдениями, затрагивая интересные женщинам темы – от воспитания детей до отношений между супругами.

Недавно же Ольга Орлова решила поговорить с подписчиками о том, чего обычно боятся женщины. Так, она выделила пять женских страхов. Во-первых, по мнению телеведущей, представительницы прекрасного пола боятся заболеть или лишиться контроля над своим здоровьем. Во-вторых, как считает знаменитость, они опасаются неуверенности в будущем и возможности остаться без средств к существованию.





Кроме того, Орлова убеждена, что в числе самых распространенных женских страхов – боязнь одиночества. А еще они не хотят лишиться молодости и красоты, а также смысла жизни и связи со своим внутренним "я".

Подписчицы, которые, кстати, согласились с Ольгой Орловой, предложили ей включить в данный список страх потери близких людей. "Как будто все про меня", "Самый большой мой страх – это за детей и родителей", "Помаленьку все эти страхи присутствуют с переменным успехом", – признались поклонницы телеведущей.