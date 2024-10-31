Ольга Орлова заявила о давлении стандартов красоты и важности самопринятия

Телеведущая и певица Ольга Орлова поделилась в своем телеграм-канале мыслями о давлении, которое современное общество и медиа оказывают на женщин в вопросах внешнего вида. Она отметила, что многие информационные источники наполнены призывами соответствовать определенным стандартам красоты: быть стройной, иметь идеальную кожу и волосы, следовать модным тенденциям.

Орлова выразила обеспокоенность тем, что стремление сохранить молодость и идеальный внешний вид часто приводит женщин к чувству неудовлетворенности собой. Постоянные сравнения с другими снижают самооценку и увеличивают уровень тревожности, считает знаменитость.

По словам телеведущей, ключевыми же в этой ситуации являются принятие и любовь к своему телу. При этом Ольга не призывает женщин забывать об улучшении своего облика, она лишь говорит о недопустимости излишнего давления со стороны.

"Мы можем работать над совершенством долго, но страх и тревога не должны преследовать", – подчеркнула экс-солистка группы "Блестящие".