"Черный пиар": Алсу высказалась об увеличении поклонников во время развода

В конце лета 2024 года певица Алсу официально расторгла брак с предпринимателем Яном Абрамовым. Во время бракоразводного процесса ходили различные слухи о причинах расставания супругов. Некоторые утверждали, что бизнесмен не был верен жене. Одной из его любовниц якобы была модель Анастасия Решетова (экс-избранница рэпера Тимати). На это не единожды намекала и сама артистка.

Как коллеги по цеху, так и поклонники по сей день выражают поддержку певице. Более того, у Алсу появилось больше фанатов во время ее развода с Абрамовым. Количество подписчиков ее блога в популярной соцсети увеличилось. Об этом рассказала сама артистка в недавней беседе с журналистами. Правда, такой способ привлечения внимания исполнительница хита "Зимний сон" не поддерживает.

"Черный пиар мне не нравится", – отметила певица.

Впрочем, Алсу относится к случившемся спокойно. Мол, такова жизнь, и такие факты необходимо просто принимать. По словам знаменитости, ее не волнует даже наличие так называемых диванных критиков.

Напомним, Алсу родила от Яна Абрамова троих детей – двух дочерей и сына. Младшего наследника артистка до недавнего времени не показывала публике, но перед большим концертом в Москве певица выложила в Сеть редкий кадр, на котором она запечатлена вместе с отпрыском, что также привлекло внимание публики.