Меладзе после развода с Брежневой: "Можешь от безысходности сама себе врать, что всё еще будет"

Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись зимой прошлого года. Супруги расстались относительно спокойно и без скандалов. Однако летом этого года в интервью певица рассказала, что для нее это было серьезным ударом, и о расставании с мужем она до сих пор вспоминает со слезами на глазах.

И вот спустя почти год о своем разводе высказался и сам Меладзе. Правда, сделал он это с помощью песни, которую выпустил накануне. В композиции "Зима так близко" Константин дает понять, что это он – инициатор расставания. Трек, как отмечают поклонники, получился чувственным, драматичным и эмоциональным.

"Ты можешь не верить, ты можешь не знать, ты можешь от безысходности сама себе врать, что все еще будет, еще не конец. Есть следующая жизнь, а что, если нет?" – поет исполнитель.





В личном блоге Константина на премьеру отреагировала и сама Брежнева. Под постом она оставила скромное эмодзи-сердце. Этот жест окончательно убедил фанатов, что новый хит продюсер посвятил бывшей жене.

"Константин снова через свои песни обращается к Брежневой? Как и с той самой "Салют, Вера!" Как и во многих других песнях", – отметили комментаторы.

Напомним, Меладзе и Брежнева расстались почти год назад. Настоящую причину разрыва экс-супруги так и не назвали, что только подогрело интерес публики и появилось множество слухов. По одной из версий, Константин ушел к другой женщине. Однако никаких подтверждений этому нет.

Ранее Вера Брежнева рассказала о человеке, который делает ее счастливой после развода. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".