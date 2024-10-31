Ольга Бузова прояснила ситуацию с рыдающей на шоу Лерчек: "Таракан не добрался до 18+"

Из-за нового уголовного дела против Валерии Чекалиной (Лерчек) она не может вести социальные сети. Однако блогерша все же нашла возможность распространить видео, которое сняла еще во время участия в проекте "Звезды в джунглях". На кадрах зареванная звезда соцсетей жалуется на то, что во время испытания с экзотической живностью к ней в нижнее белье залезло насекомое и расцарапало ей половые органы. Девушка обвинила продюсеров и команду в непрофессионализме и заявила, что никто не тестирует испытания на безопасность, прежде чем отправить туда участников.

Пройти мимо скандала не смогла и Ольга Бузова, которая ведет рейтинговое шоу. Теледива заявила, что жизни и здоровью Лерчек ничто не угрожало, так как все задания заранее проверяются профессионалами. Кроме того, по словам ведущей, блогерша сама не захотела сойти с дистанции. В результате Чекалина не смогла дать ответ на простые вопросы из школьной программы и расстроилась.





"После каждого вопроса и я, и Миша спрашивали у Валерии, готова ли она продолжать испытание. И она каждый раз твердо и четко отвечала: "готова". А когда испугалась, что зритель не оценит ее знаний, обвинила всех вокруг", – прояснила ситуацию теледива.

Бузова добавила, что блогершу сразу осмотрел медик и пришел к выводу, что никаких повреждений на половых органах нет. По словам Ольги, все это снято, но не попало в эфир. Она призвала Лерчек поступить по-честному и выложить у себя в блоге эти кадры.

"Никаких повреждений, кроме царапины, нет. Таракан не добрался до 18+", – заявила в блоге выпускница "Дома-2".





Ранее на проекте "Звезды в джунглях" разразился другой скандал, и в эпицентре снова оказалась Лерчек. Блогершу застукали за поцелуем с женатым репером Натаном. После выхода выпуска в эфир супруга певца заявила, что уходит от него, а тот, впрочем, продолжил хайповать на скандальной теме.