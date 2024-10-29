Изменивший жене Натан хайпует на скандале: "Я поцелую в следующей серии Лерчек, Алану или Бузову?"

Самой обсуждаемой темой вышедшего недавно шоу "Звезды в джунглях" стал страстный поцелуй Натана и Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Последняя развелась совсем недавно, а вот репер был счастлив в браке. Правда, после выхода в эфир скандальной серии супруга артиста, с которой он состоял в браке 12 лет, заявила, что уходит от него.

Многие осудили музыканта за порыв на шоу. Сам Натан сначала возмущался этим и заявлял, что его личная жизнь касается только его и жены, однако теперь сам подогревает интерес к этой теме. В своем Телеграм-канале исполнитель хита "Покажи мне любовь" опубликовал пост, в котором призвал поклонников смотреть следующий выпуск шоу. Зрителям он обещал, что там будет что-то интересное.

"Так много людей анонсируют мой роман с ними в новом выпуске, что хочется их дополнить. В следующей серии я поцелую: Лерчек, Звереву, Алану, Алену Блин, Ольгу Бузову, Мишу Галустяна и акулу, которую поймал на обед", – заявил исполнитель в шутливом посте.

Публикацию репер дополнил своим снимком с вопросом по принципу игры "Кто хочет стать миллионером" и четырьмя вариантами ответа.





Напомним, Натан женился на Анастасии Шевцовой в 2012 году. Пара вместе растила двух сыновей 12-ти и 6-ти лет. После того как певец поцеловал на шоу Лерчек, жена заявила, что давно ушла от репера, и не из-за измены с блогершей. Однако многие ей не поверили.

Ранее сообщалось, что Лерчек чувствует себя виноватой из-за интрижки с женатым репером.