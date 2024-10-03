Топ-10 самых популярных российских киноактеров 2024 года

Российский кинематограф продолжает радовать зрителей яркими премьерами и талантливыми артистами. В 2024 году некоторые актеры особенно выделились своими работами, покорив сердца публики и критиков. Редакция "Клео.ру" составила рейтинг 10 самых популярных российских актеров, чьи имена не сходили с афиш и экранов в этом году. Некоторые артисты не только блистали в громких кинопроектах, но и активно участвовали в театральных постановках, телешоу, а также часто упоминались в СМИ и социальных сетях.

1. Никита Кологривый





Скандально известный актер за считанные годы оказался на вершине российского шоу-бизнеса благодаря своей энергии, харизме и, конечно, таланту. В 2023 году он поразил зрителей актерской игрой в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", поэтому в 2024-м он был задействован более чем в 10 кинопроектах.

2. Павел Прилучный





Павел Прилучный на протяжении долгих лет остается одним из самых востребованных актеров в России. Несмотря на скандалы в личной жизни, связанные с бывшей женой Агатой Муцениеце, артист пользуется популярностью, а россияне не перестают восхищаться его брутальностью и актерским мастерством.

3. Никита Ефремов





Никита Ефремов может гордиться своей богатой фильмографией. За время своей карьеры он снялся более чем в 80 фильмах, и почти половина из них вышли в последние годы. Режиссеры берут внука основателя театра "Современник" на главные роли и не ошибаются. Кинокритики отмечают его профессионализм.

4. Милош Бикович





Сербский актер Милош Бикович стал звездой российского кино более 10 лет назад. Сначала режиссеры давали ему роли второго, третьего плана или просто эпизоды во многом из-за незнания языка и акцента. Сегодня же, когда артист хорошо владеет русским языком, он играет исключительно главных героев.

5. Максим Лагашкин





Максим Лагашкин – талантливый актер с обширной фильмографией. В основном он играет второстепенные роли, но его востребованность на экране неоспорима. Только в 2024 году он появился в почти десяти фильмах, а за всю свою карьеру – более чем в 150 кинокартинах.

6. Александр Петров





В последние годы Александр Петров стал реже сниматься в кино. В одном из интервью артист признавался, что брал паузу в карьере для обдумывания дальнейших планов. Кроме того, артист не так давно женился, что тоже могло отодвинуть работу на второй план. Так или иначе, в 2024 году состоялась премьера ряда кинокартин с участием 35-летнего актера.

7. Павел Деревянко





Павел Деревянко уже почти 25 лет снимается в кино. С годами его популярность не уменьшается, а наоборот, растёт. Режиссеры продолжают приглашать его на главные роли. В 2024 году на экраны вышел фильм "Как Деревянко Ломоносова играл", в котором актер сыграл самого себя. Это свидетельствует о том, насколько узнаваема его персона.

8. Вячеслав Чепурченко





Вячеслав Чепурченко, как и многие киноактеры, начинал с эпизодов и второстепенных ролей. Сегодня же он играет если не главные, то заметные роли. Изучив фильмографию Вячеслава за последние годы, можно задаться вопросом: а отдыхает ли он?



9. Павел Табаков





В 2024 году 29-летний сын Олега Табакова и Марины Зудиной отмечает десятилетие своей карьеры в киноиндустрии. Конечно, молодой актер не обладает таким богатым опытом, как его вышеупомянутые коллеги, но уже может похвастаться своей востребованностью. В его фильмографии немало главных ролей, благодаря которым он завоевал любовь зрителей.

10. Максим Матвеев





Сериал "Триггер", в котором Максим Матвеев исполняет главную роль, стал кинохитом. Сегодня кинолента занимает первые места в онлайн-кинотеатрах и во многом благодаря актерской игре супруга Елизаветы Боярской. Но сегодня он задействован не только в этом проекте. Скоро состоится премьера сериала "Спойлер", в котором у Матвеева тоже роль первого плана. Это означает, что к его персоне будет приковано ещё больше внимания.