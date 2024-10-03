Топ-10 самых популярных российских киноактеров 2024 года

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Сегодня российское кино невозможно представить без этих талантливых мужчин.

Российский кинематограф продолжает радовать зрителей яркими премьерами и талантливыми артистами. В 2024 году некоторые актеры особенно выделились своими работами, покорив сердца публики и критиков. Редакция "Клео.ру" составила рейтинг 10 самых популярных российских актеров, чьи имена не сходили с афиш и экранов в этом году. Некоторые артисты не только блистали в громких кинопроектах, но и активно участвовали в театральных постановках, телешоу, а также часто упоминались в СМИ и социальных сетях.

1. Никита Кологривый

Никита Кологривый. Фото: www.legion-media.ru

Скандально известный актер за считанные годы оказался на вершине российского шоу-бизнеса благодаря своей энергии, харизме и, конечно, таланту. В 2023 году он поразил зрителей актерской игрой в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", поэтому в 2024-м он был задействован более чем в 10 кинопроектах.

2. Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: www.legion-media.ru

Павел Прилучный на протяжении долгих лет остается одним из самых востребованных актеров в России. Несмотря на скандалы в личной жизни, связанные с бывшей женой Агатой Муцениеце, артист пользуется популярностью, а россияне не перестают восхищаться его брутальностью и актерским мастерством.

3. Никита Ефремов

Никита Ефремов. Фото: www.legion-media.ru

Никита Ефремов может гордиться своей богатой фильмографией. За время своей карьеры он снялся более чем в 80 фильмах, и почти половина из них вышли в последние годы. Режиссеры берут внука основателя театра "Современник" на главные роли и не ошибаются. Кинокритики отмечают его профессионализм.

4. Милош Бикович

Милош Бикович. Фото: www.legion-media.ru

Сербский актер Милош Бикович стал звездой российского кино более 10 лет назад. Сначала режиссеры давали ему роли второго, третьего плана или просто эпизоды во многом из-за незнания языка и акцента. Сегодня же, когда артист хорошо владеет русским языком, он играет исключительно главных героев.

5. Максим Лагашкин 

Максим Лагашкин. Фото: www.legion-media.ru

Максим Лагашкин – талантливый актер с обширной фильмографией. В основном он играет второстепенные роли, но его востребованность на экране неоспорима. Только в 2024 году он появился в почти десяти фильмах, а за всю свою карьеру – более чем в 150 кинокартинах.

6. Александр Петров

Александр Петров. Фото: www.legion-media.ru

В последние годы Александр Петров стал реже сниматься в кино. В одном из интервью артист признавался, что брал паузу в карьере для обдумывания дальнейших планов. Кроме того, артист не так давно женился, что тоже могло отодвинуть работу на второй план. Так или иначе, в 2024 году состоялась премьера ряда кинокартин с участием 35-летнего актера.

7. Павел Деревянко

Павел Деревянко. Фото: www.legion-media.ru

Павел Деревянко уже почти 25 лет снимается в кино. С годами его популярность не уменьшается, а наоборот, растёт. Режиссеры продолжают приглашать его на главные роли. В 2024 году на экраны вышел фильм "Как Деревянко Ломоносова играл", в котором актер сыграл самого себя. Это свидетельствует о том, насколько узнаваема его персона.

8. Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко. Фото: www.legion-media.ru

Вячеслав Чепурченко, как и многие киноактеры, начинал с эпизодов и второстепенных ролей. Сегодня же он играет если не главные, то заметные роли. Изучив фильмографию Вячеслава за последние годы, можно задаться вопросом: а отдыхает ли он?

9. Павел Табаков

Павел Табаков. Фото: www.legion-media.ru

В 2024 году 29-летний сын Олега Табакова и Марины Зудиной отмечает десятилетие своей карьеры в киноиндустрии. Конечно, молодой актер не обладает таким богатым опытом, как его вышеупомянутые коллеги, но уже может похвастаться своей востребованностью. В его фильмографии немало главных ролей, благодаря которым он завоевал любовь зрителей.

10. Максим Матвеев

Максим Матвеев. Фото: www.legion-media.ru

Сериал "Триггер", в котором Максим Матвеев исполняет главную роль, стал кинохитом. Сегодня кинолента занимает первые места в онлайн-кинотеатрах и во многом благодаря актерской игре супруга Елизаветы Боярской. Но сегодня он задействован не только в этом проекте. Скоро состоится премьера сериала "Спойлер", в котором у Матвеева тоже роль первого плана. Это означает, что к его персоне будет приковано ещё больше внимания. 

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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