Певица Алсу показала редкое фото сына: "Я ждала его больше всех"

Несколько месяцев назад известная вокалистка Алсу расторгла брак с Яном Абрамовым спустя 18 лет брака. Трое детей: Сафина, Микелла и Рафаэль остались жить с мамой. В настоящий момент звезда эстрады судится с экс-супругом за имущество, параллельно начав восстанавливать свою карьеру.

Накануне у Алсу прошел первый за долгие годы перерыва сольный концерт. На важном для звезды событии появился и ее младший наследник, которого она почти никогда не показывает.

Трогательное фото, на котором исполнительница хита "Я учусь не бояться" обнимает Рафаэля, появилось на ее странице в социальных сетях. Кадр сделан после выступления, на нем впервые видно лицо мальчика.

"Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте", – сообщила в публикации звезда эстрады.





Фотография в блоге растрогала поклонников Алсу. Они отметили, что снимок получился очень нежным и искренним. Комментаторы пожелали певице и ее сыну счастья.

"Как это трогательно. Мамин главный поклонник"; "Какая искренность. Счастья вашей семье"; "До слез трогательно", – написали пользователи Сети.

Напомним, в конце мая Алсу подала на развод. Причины разлада в семье она не раскрыла, однако ходили слухи, что Абрамов был неверен певице. В связи с женатым Яном обвинили Анастасию Решетову, которая все отрицала. Певица, впрочем, заявила, что экс-избранница Тимати врет. В августе Алсу и Ян Абрамов получили свидетельство о разводе.

Ранее Алсу рассказала, как живет после развода. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".

