Валерия Ланская: "Моя любимая роль — та, которую я играю сегодня"

В беседе с женским журналом "Клео.ру" Валерия Ланская, звезда телесериала "Принцесса цирка", раскрыла подробности работы над премьерным спектаклем "Дама с камелиями", а также поведала о своем отношении к профессии и жизненных ценностях.

– Валерия, впервые публика вас увидела около 30 лет назад, а работа на сцене и в кадре – это всегда переработки, грим, усталость. Что помогает поддерживать здоровье и красоту? Может быть, у вас есть какой-то свой ритуал, чтобы сохранить свежесть или взбодриться после непростого рабочего дня?

– Ну уж 30 (смеется), все-таки широкая публика обо мне узнала не раньше 2005-2006 годов.

Ритуалы... Уход за собой... Кремы, маски, патчи, сыворотки... Два раза в год косметолог. Умываюсь холодной водой... Люблю чистоту, опрятность... Ухоженность. На это, безусловно, нужно время, которого нет, трачу его порой в ущерб сну... Но самое главное – внутренний настрой. Когда ты радуешься искренне жизни, людям... Эта энергия и позитив и даёт ощущение молодости!

— ⁠В этом сезоне в Театре на Трубной у вас премьера – "Дама с камелиями". Как вы работали над ролью Маргариты Готье? Были ли сложности?





– Премьера прошла прекрасно, теперь с нетерпением я жду этого спектакля. Работали долго и интересно... Разбирали с Дмитрием Астраханом подробно, пробовали разные варианты и способы выразительности. Мне кажется, нам удалось найти наиболее тонкий и интересный путь. Это мелодраматичная история, но у нас в спектакле есть и юмор, и лёгкость, и страсть, и драма, и трагедия, конечно.

– ⁠Кстати, есть ли у вас любимая роль?

– Это та роль, которую я играю сегодня! Когда я на сцене Анна Каренина, я обожаю ее всей душой. Когда Маргарита – то, конечно, она – любимая, когда дочь Льва Николаевича Толстого, то я люблю ее... И так с каждой. Иначе, я считаю, нельзя выходить на сцену. Без любви.





– ⁠Валерия, продолжите, пожалуйста, фразу: "Счастье для меня – это…"

– Счастье для меня – это внутреннее состояние. Искренняя благодарность за всё, что со мной происходит! Счастье – жить!