"Когда нет ума, то и бояться некому": Боня об отсутствии страха во время восхождения на Манаслу

В сентябре 2024 года исполнилась давняя мечта российской телезвезды Виктории Бони – она покорила одну из гималайских гор – Манаслу, высота которой достигает 8,1 тысячи метров. Обо всех этапах крайне сложного пути к вершине знаменитость рассказывала в личном блоге.





Завершив восхождение на Манаслу, Виктория Боня вышла на связь с подписчиками ради ответа на главный вопрос, который они ей задавали – было ли страшно? "Нет! Мне не было страшно даже на миллисекунду!" – заявила телеведущая. Она объяснила, что не поддается этой эмоции из-за ее способности "затягивать в паутину ограничений".

По словам Виктории, она несколько лет назад завершила путь исцеления, который занял у нее 20 лет. Все это время знаменитость работала над собой, чтобы стать "чистым сознанием". Блогер убеждена, что ум – единственное, что ограничивает человека в жизни.





"Прошу не путать с функциональным умом. Я говорю про тот самый внутренний диалог, который есть в голове каждого из вас. Когда нет ума (внутреннего диалога), то и бояться некому", – написала телезвезда в популярной соцсети.

Вернувшись в Москву, Виктория Боня уже задумалась о следующем восхождении. Правда, пока она не знает, какую из вершин попробует покорить в следующий раз.