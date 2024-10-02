"Когда нет ума, то и бояться некому": Боня об отсутствии страха во время восхождения на Манаслу

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Телезвезда покорила гималайскую вершину, чем теперь очень гордится.

В сентябре 2024 года исполнилась давняя мечта российской телезвезды Виктории Бони – она покорила одну из гималайских гор – Манаслу, высота которой достигает 8,1 тысячи метров. Обо всех этапах крайне сложного пути к вершине знаменитость рассказывала в личном блоге.

Виктория Боня. Фото: соцсети

Завершив восхождение на Манаслу, Виктория Боня вышла на связь с подписчиками ради ответа на главный вопрос, который они ей задавали – было ли страшно? "Нет! Мне не было страшно даже на миллисекунду!" – заявила телеведущая. Она объяснила, что не поддается этой эмоции из-за ее способности "затягивать в паутину ограничений".

По словам Виктории, она несколько лет назад завершила путь исцеления, который занял у нее 20 лет. Все это время знаменитость работала над собой, чтобы стать "чистым сознанием". Блогер убеждена, что ум – единственное, что ограничивает человека в жизни.

Виктория Боня. Фото: соцсети

"Прошу не путать с функциональным умом. Я говорю про тот самый внутренний диалог, который есть в голове каждого из вас. Когда нет ума (внутреннего диалога), то и бояться некому", – написала телезвезда в популярной соцсети.

Вернувшись в Москву, Виктория Боня уже задумалась о следующем восхождении. Правда, пока она не знает, какую из вершин попробует покорить в следующий раз.

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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