"Липкое ощущение": SHAMAN подвергся критике за публикацию документа о разводе

13 октября певец Ярослав Дронов, более известный публике как SHAMAN, расторг брак с Еленой Мартыновой. Артист сам сообщил об этом, опубликовав свидетельство о разводе в социальных сетях. Ранее исполнитель хита "Я русский" объяснял, что решение о расставании было обоюдным, поскольку каждый из них является занятым человеком, не имеющим много времени на личную жизнь.

В Сети неоднозначно восприняли решение Дронова выложить на всеобщее обозрение документ о расторжении брака. Так, журналистка и телеведущая Ксения Собчак увидела в поступке певца "хвастовство и позирование". "Какое-то липкое ощущение", – написала 42-летняя знаменитость, комментируя публикацию Ярослава. По ее мнению, артисту следовало бы развестись тихо, без привлечения дополнительного внимания публики к этому процессу, из-за своего статуса "главного патриотического певца" сегодняшних дней. "И это в Год семьи", – отметила Ксения.

Не оценила поступок SHAMAN'a и телезвезда Алена Водонаева. Она также считает, что певцу не следовало бы выкладывать в интернет столь серьезный документ. "Зай, ты зачем это всем показываешь?" – поинтересовалась знаменитость.

Интересно, что Ярослава Дронова раскритиковали и в Государственной думе. Председатель комитета по защите семьи Нина Останина восприняла публикацию певца как неудачную попытку пиара. С ней согласилась и первый зампред комитета Татьяна Буцкая, которая считает, что свидетельство о разводе должно быть черной рамке, как и свидетельство о смерти.