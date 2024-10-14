"Вас никто не поддержит": Кудрявцева раскритиковала Болгар за иск к Дурову на 14 млрд рублей

На днях Ирина Болгар, заявившая о том, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, сообщила о своем намерении подать иск о взыскании с него порядка 14 миллиардов рублей в качестве алиментов. Эта новость вызвала активное обсуждение в медиапространстве. В частности, мимо нее не прошла российская телеведущая Лера Кудрявцева.

53-летняя знаменитость посчитала требования бывшей жительницы Санкт-Петербурга к известному бизнесмену чрезмерными, высказавшись по этому поводу в социальных сетях. По мнению Кудрявцевой, женщина слишком увлеклась разборками с Дуровым.





В ответ на критику Ирина Болгар обратилась к Лере Кудрявцевой в личном блоге. Она выразила удивление позицией телеведущей, отметив, что странно слышать такие слова от публичной персоны. Живущая в Швейцарии Болгар подчеркнула, что Павел якобы прекратил общение с детьми, лишил их финансовой поддержки и неоднократно позволял себе неподобающее поведение в отношении отпрысков. Она также отметила, что Дуров якобы шантажирует ее, связывая возобновление финансирования с переездом в Объединенные Арабские Эмираты.

Лера Кудрявцева после обращения Болгар вновь публично высказалась по этому поводу. Она уточнила, что всегда поддерживает женщин и детей, осуждает отцов, которые не общаются и не помогают своим детям. Однако телеведущая дала понять Ирине, что ее шокировала именно сумма, указанная в иске, которая кажется непомерной для большинства матерей в России. Кудрявцева подчеркнула, что понимает желание женщины поддерживать привычный уровень жизни, но считает, что подобные финансовые требования вызывают негодование у общественности.

"Судились бы себе тихо и требовали бы свои миллиарды, но вы вынесли это на общее обозрение и обсуждение сами, в надежде, что вас пожалеют", – написала телезвезда.

При этом Лера Кудрявцева пожелала Ирине Болгар и ее детям жить счастливо и ни в чем не нуждаться. "Просто не бесите обычных людей суммами в миллиарды. Здесь вас никто не поддержит", – заключила телеведущая.