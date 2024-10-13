"Такое кино никто не снимал": Егор Крид о психологически сложной работе над триллером

Егор Крид продолжает покорять кинематограф. В 2020 году состоялась премьера фильма "(НЕ)идеальный мужчина", в котором певец сыграл главную роль. Тогда режиссером выступил Марюс Вайсберг, который изначально видел в главном герое именно Булаткина (настоящая фамилия исполнителя).

Недавно певец вновь сотрудничал с Вайсбергом как исполнитель одной из главных ролей. В новой публикации в популярной соцсети Егор сообщил о завершении съемок триллера "Вниз". По словам 30-летнего артиста, эта работа была для него очень сложной как физически, так и психологически.

Певец уверен в том, что фильм выйдет отличным. "Такое кино никто еще у нас не снимал", – заинтриговал поклонников Егор Крид. Он проинформировал, что премьера триллера "Вниз" запланирована на 2025 год. Певец также выложил селфи, сделанное в гримерке.