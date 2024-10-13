"Не хочу прослыть истеричкой": Лазарев объяснил свое скандальное поведение в шоу

Накануне телеканал "Россия-1" показал новый выпуск шестого сезона шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором вокалисты борются за победу, а их выступления оценивают 100 экспертов. Председателем жюри является певец Сергей Лазарев, который является одним из самых опытных и талантливых артистов российского шоу-бизнеса.

Телезрители обратили внимание, что в этом сезоне Сергей демонстрирует крайне эмоциональное поведение. Лазарев, переходя на крик, ругает других экспертов из-за их нежелания оценивать участников справедливо. Мол, те жалеют свои баллы для действительно ярких и одаренных участников и предпочитают отдавать голоса слабым конкурсантам.

"Вы рубите всех, вы ищите каки-то маленькие соринки! Я же возвращаю охренительных артистов, которые потом финалистами и победителями становятся! Я устал бороться с вами!" – сокрушается исполнитель хита "В самое сердце" в очередном выпуске вокального проекта.

Позднее Сергей Лазарев объяснил свое скандальное поведение в шоу "Ну-ка, все вместе!", сделав публикацию в своем телеграм-канале. По словам певца, он не понаслышке знает, что быть участником конкурса психологически тяжело. Как отметил артист, мнение предвзятых экспертов больно бьет по самооценке.

"Очень тяжело порой не сломаться, когда ты знаешь и слышишь, что сделал все на 1000 процентов, а кому-то все равно "не зашло". Я не хочу прослыть скандалистом и истеричкой, поймите, эти возмущения вызваны накопительным эффектом", – написал Сергей.

Он заявил, что стремится выбрать из всех участников действительно самого лучшего – того, кем можно было бы гордиться. Шоу "Ну-ка, все вместе!" должно оставаться самым честным и самым сильным вокальным проектом на российском телевидении, считает Сергей Лазарев.