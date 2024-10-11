Павел Дуров отметил 40-летие в компании новой возлюбленной: уникальное фото из Парижа

В четверг, 10 октября, Павел Дуров отметил день рождения. Основателю социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram исполнилось 40 лет. В настоящий момент бизнесмен находится в Париже, куда прилетел в конце августа. Особенный день программист провел в компании новой возлюбленной – 24-летней Юлии Вавиловой.

В день рождения Дурова девушка разместила в своем блоге совместный снимок. На фото она запечатлена вместе с Павлом на балконе с видом на площадь и город. В тот вечер Юлия надела элегантное платье без рукавов, дополнив образ светло-бежевым клатчем-сумочкой. Бизнесмен же отдал предпочтение привычной одежде – черному костюму и черной футболке с логотипом Telegram.

Несколькими днями ранее Юлия и Павел рассказали общественности, что она потеряла ребенка из-за стресса, который испытала по прилете в Париж. Напомним, тогда предпринимателя задержали в аэропорту, предъявив обвинения сразу по нескольким пунктам. Спустя несколько дней ареста, сопровождающегося допросом, он вышел под залог пять миллионов евро. С того момента он регулярно отмечается в полиции. Павлу Дурову запрещено покидать Францию.

К слову, в то же время в Сети разразился скандал из-за публикаций якобы бывшей избранницы программиста, Ирины Болгар. В своем блоге она утверждает, что родила троих детей от Павла Дурова, однако тот не исполняет свои отцовские обязанности. Вместе с тем девушка обвинила экс-возлюбленного в "финансовом насилии" над отпрысками.

По словам Ирины Болгар, она состояла в отношениях с Павлом Дуровым в течение восьми лет – с 2012 по 2020 годы. Бизнесмен, в свою очередь, не стал комментировать ее слова, ограничившись заявлением о том, что является биологическим отцом для более чем 100 детей, проживающих в дюжине стран мира. Как стало известно, предприниматель неоднократно становился анонимным донором спермы.