Хирург заявил, что Бородина могла потратить на операции на лице не менее 2 млн рублей

Телеведущая Ксения Бородина неоднократно уверяла общественность в том, что не делала пластические операции, подчеркивая свою приверженность естественной красоте. При этом публика скептически относится к словам знаменитости, наблюдая ее фотографии разных лет. Изменения во внешности, достигнутые в том числе благодаря пластике увидел и пластический хирург Денис Агапов.

В недавней беседе с изданием "Звездач" эксперт отметил, что Ксения Бородина наверняка прибегла к ринопластике. Также хирург полагает: имела место контурная пластика губ, что, кстати, является весьма популярной процедурой. Кроме того, Агапов обратил внимание на положение хвостов бровей и височную область, что якобы тоже в какой-то момент было изменено благодаря эндоскопической периорбитопластике .

Пластический хирург, перечисляя процедуры и операции, которые, вероятно, перенесла Ксения Бородина, назвал и их примерную стоимость. Мол, контурную пластику сегодня можно сделать и за 30 тысяч, и за 300 тысяч рублей. За ринопластику придется отдать порядка миллиона, столько же и за эндоскопическую периорбитопластику. Таким образом, по словам врача, в общей сложности телеведущая могла потратить на операции на лице не менее двух миллионов рублей.