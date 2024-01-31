Красавица из "Уральских пельменей" поделилась полезными экопривычками

Широкую известность популярной артистке принесло шоу "Уральские пельмени", в котором она принимала участие на протяжении десяти лет. Теперь, помимо активной работы в кино, Юлия Михалкова находит время на защиту окружающей среды. На днях красавица из шоу "Уральские пельмени" поделилась полезными экопривычками.





В своем микроблоге артистка рассказала, что недавно стала участницей мероприятия, посвященного решению экологических проблем. Выяснилось, что каждый день артистка сортируют мусор. Кроме того, она собирает фантики в карман, а не выкидывает на улицу, если рядом нет мусорки.

" Поэтому у меня всегда большие карманы", – отметила красавица из шоу "Уральские пельмени".

Также Юлия Михалкова предпочитает вещи из переработанного сырья. В ее гардеробе есть несколько тканевых авосек и куртка из экокожи. А во время утренних процедур она экономно расходует воду. Когда знаменитость намыливает волосы шампунем или чистит зубы, то выключает кран.





Кроме того, во время мероприятия Юлия Михалкова узнала, что школьники по всей России сортируют мусор, не сушат волосы феном и отказываются от чая в пакетиках. Более того, на первое сентября дети дарят учителям не букеты цветов, а саженцы.

Ранее "Клео.ру" писали, что звезда шоу "Уральские пельмени" дала 5 советов для быстрого достижения целей.