Светлый ангел с трудной судьбой: каким было детство Юлии Началовой

Юлия Началова родилась в 1981 году в Воронеже. Российская певица была дочерью музыкальных артистов. Ее отец, Виктор Васильевич, работал в филармонии. Композитор обладал достаточной проницательностью, чтобы распознать и пробудить талант в Юлии. Он вспоминал, что дарование дочери стали заметны уже когда ей было полтора года.





В дальнейшем, Виктор Началов не пожалел усилий для развития музыкальных способностей Юлии, он подошел к этому вопросу с полной серьезностью. И хотя певица вспоминала, что в начале их совместные уроки больше напоминали увлекательные игры, с возрастом требования отца качества звучания возросли, и занятия стали более строгими.

Уже в пятилетнем возрасте Юлия Началова испытала волнение от первого выхода на сцену. Ее детство было ознаменовано частыми путешествиями вместе с родителями и артистами из Воронежской филармонии, где они давали представления.





Юлия подружилась с Линой, дочерью известной народной артистки РФ Ларисы Долиной, и часто посещала ее дом в столице. Вместе с Виктором Началовым, который проводил занятия с девочками, они обе усердно занимались вокалом. В одном из интервью в рамках передачи "Наедине со всеми", Юля поделилась детским воспоминанием: как они с Линой готовились к новогоднему выступлению, когда за окном стояла осенняя погода и им было по 12 или 13 лет. Шутила, что в таком возрасте их уже ждали женихи, а они все еще были погружены в творчество.

Каким было детство Юлии Началовой? Российская певица никогда не жаловалось на тяжелые времена юности. Она, как и её одногодки, получала хорошие оценки и посещала школу №43 в Северном районе Воронежа, а также музыкальное училище, где училась вместе с другими детьми. Ее мать Таисия Николаевна, которая сама была талантливой певицей, никогда не делала из Юлии кумира, что спасло девочку от звездной болезни.