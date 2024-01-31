Многие артисты решили начать новый год с интересных преображений. Недавно популярная артистка поделилась с поклонниками своим новым образом. Дина Саева решила отрастить монобровь.

Теперь знаменитость часто публикует фотографии со своей роскошной шевелюрой. На днях Дина Саева показала свой ежедневный макияж с монобровью. В микроблоге она опубликовала подробное видео, сняв процесс нанесения косметики. В начале звезда увлажняет лицо, затем переходит к скульптурированию. Знаменитость обязательно наносит хайлайтер, чтобы лицо сияло. Особое внимание артистка уделяет макияжу глаз.

Однако свою шикарную бровь Дина Саева не трогает. Видимо, эту часть лица она предпочитает оставлять максимально естественной. Поклонники не смогли пройти мимо новой публикации звезды. Не обошлось и без замечаний от "бьюти-экспертов".

"Можно же их хоть причесать то?" – поинтересовалась одна из подписчиц Дины Саевой.





Стоит отметить, что новый образ звезды спровоцировал большой резонанс. Люди поделились на два лагеря. Кто-то поддерживает решение Дины Саевой вернуть естественную красоту, а кто-то считает, что ее "изюминка" выглядит отвратительно. Например, INSTASAMKA отреагировала на преображение своей коллеги по цеху положительно. К слову, исполнительница хита "За деньги да" сама не против подобных экспериментов. В начале года звезда сбрила себе брови.



Ранее "Клео.ру" раскрыли подробности биографии и опубликовали фото до пластики Дины Саевой.