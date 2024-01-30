Три года назад экс-участница скандального шоу пережила непростой разрыв со своим возлюбленным. Когда Ирина Пингвинова была беременна, фаворит бросил ее. Тем не менее девушка родила дочь и даже вышла замуж за другого человека. Впрочем, забот по-прежнему много – сейчас звезда шоу "Дом 2" срочно нуждается в помощи из-за ребенка.





Популярная брюнетка любит общаться со своими поклонниками и часто делится подробностями личной жизни с ними. В этот раз она обратилась к подписчикам за советом по воспитанию своей крошки. Оказалось, что маленькая дочка экс-участницы шоу "Дом 2" часто отказывается ходить в детский сад по утрам. Проблемы нужно решать как можно быстрее.

Теперь Ирина Пингвинова задается вопросом, что делать в такой ситуации. С одной стороны – звездная мама хочет, чтобы девочка выросла самостоятельной и принимала решение с юного возраста сама, а с другой стороны – знаменитость переживает, что дитя в дальнейшем будет относиться ко всему безответственно из-за нехватки дисциплины.

"Получается, надо заставлять? Но как правильнее всего договариваться?" – задалась вопросом Ирина Пингвинова.

Поклонники попытались помочь звезде шоу "Дом 2". Многие принялись учить Ирину Пингвинову жизни. При этом некоторые подписчики посоветовали знаменитости слушать себя.

"Нет этого "правильно", оно у каждого свое. Как считаешь нужным – так и делай", – написала одна из подписчиц звезды шоу "Дом 2".

Ранее "Клео.ру" писали, что брошенная перед родами звезда "Дома-2" показала ребенка в трехлетнем возрасте.