Ида Галич рассказала о влиянии знака зодиака

Ида Галич всегда открывает для поклонников новые грани своей личности. На этот раз телеведущая поведала в своем блоге о старом спортивном увлечении, в котором была вынуждена сделать перерыв. Оказывается, знаменитость только так размахивает руками в боксерских перчатках.

По признанию Иды Галич, перерыв в тренировках составил полтора года. И вот она снова вышла на ринг. На видео, которые блогер разместила в своем телеграм-канале, видно, что она работает в паре вместе с братом. И это неспроста. По словам Галич, все ее занятия и увлечения заканчиваются одинаково – вместе с ней начинают заниматься ее близкие и родные. Причина, как отмечает знаменитость, очевидна – знак зодиака, под которым она родилась.

Дело в том, что Ида Галич по гороскопу Телец. А для этого знака зодиака, как считает телеведущая, очень важно делиться эмоциями и впечатлениями.

Блогер призналась, что очень соскучилась по физической нагрузке. Помимо того, что телеведущая отложила любимый бокс на целых полтора года, в последние месяцы 2023 года спортом она вообще не занималась.

По словам Иды Галич, условий совсем не было для этого. Все ее дни были расписаны по минутам в ноябре и декабре, и поэтому тренировки пришлось отложить до лучших времен. Теперь новогодняя съемочная суета позади, и можно вспомнить былые спортивные подвиги. Кстати, телеведущая отметила, что занимается боксом только босиком.