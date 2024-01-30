Теперь официально: Тарасов бросил жену накануне родов

Футболист Дмитрий Тарасов вот уже 6 лет счастлив в браке со своей возлюбленной – моделью Анастасией Костенко. За время своих отношений супруги обзавелись тремя детьми: сыном Алексеем, а также дочерьми Миланой и Евой. На сегодняшний день пара находится в ожидании четвертого ребенка.

Сегодня модель в сопровождении своего супруга посетила доктора. После осмотра врача Анастасия Костенко, мягко сказать, расстроилась. На странице своего блога 29-летняя беременная жена футболиста Тарасова рассказала подписчикам, что была уверена, что малыш появится со дня на день. Однако ребенок, судя по всему, на этот свет пока не торопится. Специалисты поставили модели новую дату предполагаемых родов – 28 февраля.

Беременная избранница спортсмена в личном телеграм-канале выложила фото, на котором запечатлела себя вместе с мужем, когда они возвращались домой из больницы. Костенко прикрыла глаза от усталости, а Тарасов и вовсе уснул. В описании к снимку Анастасия рассказала о споре, который возник у нее с избранником еще до посещения врача.





Блогер написала, что Дмитрий бросил ее накануне родов ради медиа-турнира, который будет проходить со 2 по 9 февраля. Теперь официально известен период отсутствия мужчины.

Из-за рабочей поездки Тарасов боится не успеть одним из первых взглянуть на ребенка. Беременная избранница убеждает его, что наверняка родит уже со дня на день – сама так чувствует. Поэтому Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов могут надеяться на лучшее. Если дата преждевременных родов окажется верна, то встретить малыша у них получится вместе.

Ранее "Клео.ру" писали о радостном событии в семье Тарасова и Костенко. Супруги отметили 6 лет со дня венчания.