Мария Погребняк поздравила повзрослевшего сына от бывшего мужа с днем рождения

Мария и Павел Погребняк прожили вместе долгие 17 лет. Со стороны казалось, что все в отношениях знаменитостей идет по наилучшему сценарию. В любовном союзе бизнесвумен и спортсмена на свет появились сыновья Артем, Павел и Алексей.

Правда? Мария Погребняк многое скрывала от общественности. 7 сентября 2023 года брак медийных персон был официально расторгнут, а причины такого поступка до конца не ясны. В прессе пишут разное: одни считают, что спортсмен изменял возлюбленной, другие ссылаются на то, что сама Мария нашла нового избранника.

Вчера, 29 января, в некогда счастливой и полноценной семье знаменитостей был праздник. На своей странице в социальных сетях Мария Погребняк опубликовала трогательный пост, который посвятила своему старшему сыну Артему. Как оказалось, юноше исполнилось 17 лет.

Пламенную речь о любви к наследнику светская львица сопроводила совместным снимком с молодым человеком. На размещенном блогером кадре Мария Погребняк смотрит на заметно повзрослевшего Артема, который уже стал выше своей мамы.





Экс-супруга футболиста Павла Погребняка вспомнила все радости материнства, которые порой заканчивались слезами из-за разбитых коленок. Блогер рассказала, что всегда с трепетом относилась к эмоциям сына, и теперь он, уже будучи взрослым, также всецело ее поддерживает. В минуты отчаянья, по словам участницы шоу "Звезды в Африке", Артем находит нужные слова и подставляет свое крепкое плечо. Мария Погребняк называет сына своей надеждой, опорой и лучшим другом. Примечательно, но отец именинника под публикацией не отметился. Скорее всего, спортсмен поздравил наследника лично.