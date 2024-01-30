В театре "Русская песня" из-за болезни Добронравова отменили спектакль

Шесть лет назад выдающийся актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Тогда во время гастролей Федор Добронравов был экстренно госпитализирован в больницу, где ему провели операцию на сердце. Долгое время звезде сериала "Сваты" пришлось восстанавливаться. Однако на этом трудности не закончились.

Сегодня стало известно, что в театре "Русская песня" из-за болезни Федора Добронравова отменен спектакль. Отмечается, что у знаменитости возникли проблемы с давлением. Верхний показатель достиг отметки 220. Постановка "Ты где-то рядом" была запланирована на 1 февраля 2024 года. Теперь это представление заявлено в графике на дату 18 апреля.

Стоит отметить, что Федор Добронравов ушел с театральной сцены в 2020 году, чтобы посвятить всего себя кино. Однако позже он вернулся на подмостки с новыми силами. Правда, уже не в "Театр Сатиры", с которого как раз и начинался его творческий путь.

В 2018 году начали ходить слухи, что в связи с состоянием здоровья Федор Добронравов заканчивает актерскую карьеру. Однако вопреки всем домыслам мужчина продолжил сниматься в кино. Артист принял участие в седьмом сезоне любимого многим сериала "Сваты".

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