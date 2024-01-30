Опозоренная на всю страну Брежнева предлагает вечерний досуг за деньги

В недавнем эфире шоу на видеоплатформе Rutube "Злые языки" Виктория Боня жестко высказалась относительно развода певицы с Константином Меладзе. Блогер и телеведущая на всю страну заявила, что, возможно, все дело в том, что экс-участница женской музыкальной группы "ВИА Гра" Вера Брежнева занималась оказанием услуг интимного характера. По словам звезды социальных сетей, певице вернулся бумеранг за ее прошлую жизнь.

В своем монологе 44-летняя Виктория Боня раскрыла и стоимость досуга с артисткой. По имеющимся у звезды любовного реалити-шоу "Дом-2" данным, в 2011 году ночь с певицей стоила 100 тысяч долларов. Отмечается, что эта информация, которую еще предстоит проверить, к блогеру поступила от ее приятеля.

После столь скандального заявления телеведущей фанаты певицы буквально засыпали ее требованиями как-то пояснить сложившуюся ситуацию. Однако Вера Брежнева предпочла никак ее не комментировать. Впрочем, так было до недавнего времени. Накануне исполнительница хита "Любовь спасет мир" вышла на связь с подписчиками своего блога. Вера Брежнева выложила пост, в котором она предлагает вечерний досуг за деньги. Подробностями певица пообещала поделиться в следующей публикации.





Дальше на странице в социальных сетях 41-летней артистки были лишь анонсы ее предстоящих концертов и ссылки на покупку билетов. По всей видимости, это и является единственным способом провести время вместе с певицей. Поклонники предполагают, что таким нетривиальным способом Вера Брежнева поставила оппонентку на место.