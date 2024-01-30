Астролог Зацепина выдала причину скандала из-за "голой" вечеринки Ивлеевой

Минувший год для некоторых представителей эстрады закончился не очень хорошо. Причиной тому скандальная вечеринка бывшей ведущей шоу "Орел и решка". Как известно, дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. Общественность такое веселье со стороны звезд не поняла. Так, астролог Елена Зацепина выдала причину скандала из-за "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

По мнению эксперта, для всех участников мероприятия этот день был отвратительным. Она убеждена, что никому из них нельзя было появляться на вечеринке. Елена Зацепина проверяла каждого, кто пришел на роковой вечер. Как оказалось, у всех в сочетании с декабрем, месяцем Крысы, получился водоворот "аморального наказания".





Известно, что этот термин обозначает то, что планеты находятся в таком положении, когда они могут вызвать проблемы, неприятности или испытания в жизни. Эти казусы могут быть связаны с его текущими действиями и выбором, а не с прошлым человека. "Аморальное наказание" дает такие последствия, как недопонимания со стороны окружающих. А судя по тому, как отменяют концерты артистов, вырезают их из программы на телевидение, недопонимания среди общественности оказались огромными.

Ранее "Клео.ру" писали, что астролог Ксения Иванова высказалась о карьере Насти Ивлеевой в России после "голой вечеринки".