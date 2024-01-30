"От нее должно пахнуть": Розенбаум описал качества идеальной женщины

Певец Александр Розенбаум впечатляет многогранностью своих талантов. Получив медицинское образование, он посвятил жизнь музыке и сочинению стихов. У известного исполнителя есть книга "Бультерьер", в которой он делится мыслями о жизни.

Так, например, Розенбаум рассуждает об идеальном для него образе женщины. По его мнению, она не должна работать 24 часа в сутки, у женщины должно оставаться время на семью и дом.

"Она должна быть милой. Есть такой образ – "милая женщина". При этом совершенно необязательно быть длинноно­ гой блондинкой. Она не должна быть самовлюблен­ ной. От нее должно пахнуть женщиной. Я должен ощущать, что это самка", – так описывает свой типаж женщины музыкант.





Автор песни "Вальс-бостон" считает прекрасным, если женщина думает прежде всего о доме и семье, а работа – это для души. Она не должна идти к своим целям напролом. По мнению артиста, это может отпугнуть мужчину. Он должен чувствовать, что избранница находится в его подчинении. Женщина должна заигрывать с избранником и привлекать его.

Александр Розенбаум пишет о том, что важно относиться к прекрасному полу уважительно. Книга музыканта была опубликована в 2000 году. Он отметил в ней, что признавался в любви всего пару раз в жизни.