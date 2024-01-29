Ляйсан Утяшева рассказала о чудо-средстве для красоты и здоровья

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева покоряет поклонников своей активностью, красотой и молодостью. И у нее есть свои бьюти-секреты, которые позволяют ей выглядеть потрясающе. Так, гимнастка рассказала подписчикам своего телеграм-канала о розовой воде, которую считает по-настоящему волшебным средством.

Утяшева отметила, что розовая вода использовалась людьми с 10 века и сначала она была средством для очищения рук. Но позднее в Европе ее стали употреблять внутрь как лекарство.





"Во-первых, качественная розовая вода – это всего-навсего побочный продукт процесса дистилляции лепестков роз. Пить её так же безопасно, как и съесть бутон", – прокомментировала безопасность этой традиции спортсменка.

Она также отметила в своем посте, что розовая вода помогает снять воспаления и улучшать пищеварение. Это чудо-средство значительно снижает риск возникновения ожирения, диабета и рака.

В качестве неоспоримого плюса розовой воды Ляйсан Утяшева добавила ее способность успокаивать нервы и расслаблять организм. Уверены, телеведущая часто пользуется этим свойством, поэтому всегда выглядит бодро, свежо и молодо.