Яна Поплавская выразила солидарность с действиями Леры Кудрявцевой, когда та облила водой женщину во время телешоу Андрея Малахова. Событие стало предметом оживленных обсуждений в Сети, где люди делились мнениями о приемлемости поступка телеведущей.

В эфире шоу, который прошел накануне, Кудрявцева проявила агрессию к женщине, оставившей пятерых своих детей, в том числе ребенка с ДЦП, и только спустя годы, предположительно за вознаграждение, решила воссоединиться со своим сыном на публике. Поплавская встала на защиту Кудрявцевой, плеснувшей водой в лицо женщины. Ведущая подчеркнула, что понимает чувства Кудрявцевой и поступила бы также, осудив "лживые слезы" матери.

Источник информации подтвердил, что Поплавская поддерживает реакцию Кудрявцевой, указывая на недопустимость поступка женщины, которая пренебрегла своими материнскими обязанностями. Яна Поплавская выразила негодование по поводу того, что общество склонно оправдывать многодетную женщину.

Она подчеркнула, что частое использование слова "простите" обесценило его значимость. "Хватит уже ссылаться на православие, на широкую русскую душу", – подметила Яна Поплавская.