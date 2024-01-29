Доктор Пембертон дал советы по восстановлению Кейт Миддлтон после хирургического вмешательства

Недавно появилась информация о том, что Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Как сообщают таблоиды, реабилитация герцогини займет длительное время. Она запланировала вернуться к своим обязанностям не раньше Пасхи.





Британский врач Макс Пембертон рассказал о том, что поможет герцогине быстрее встать на ноги и восстановить здоровье после оперативного вмешательства, и дал общие рекомендации тем, кто находится дома на реабилитации.

Доктор отмечает, что важно позаботиться о питании. Конечно, принцесса Уэльская не будет стоять у плиты, чтобы накормить всю семью. С этим справится королевский повар. Всем остальным Макс Пембертон рекомендует сделать заготовки блюд заранее.

Перед выпиской из больницы лечащий врач дает много рекомендаций, их легко забыть. Доктор Пембертон рекомендует записать их в заметки.

Не стоит торопить себя. Если операция была серьезная, то можно договориться с работодателем заранее о постепенном возвращении к работе. Например, сначала можно заниматься делами онлайн из дома. Кейт Миддлтон взяла достаточно времени для полного восстановления, а до этого планирует выполнять некоторые задачи онлайн.

Доктор рекомендует не забывать о движении. Во время реабилитации важно ходить, даже если расстояния будут крошечными.

Важно позаботиться о комнате, в которой будет проходить реабилитация. Лучше максимально расчистить помещение от всего лишнего. Также важно позаботиться о комфортной температуре в комнате. Лучше запастись дополнительным пледом и обогревателем.

Доктор советует есть как можно больше апельсинов и герцогине Кембриджской, и всем, кто восстанавливается после операции. Витамин С способствует быстрому заживлению ран. А тем, кто курит, Макс Пембертон рекомендует бросить эту привычку. Курение замедляет реабилитацию.

Надеемся, Кейт Миддлтон будет соблюдать рекомендации доктора и сможет восстановить здоровье в самые короткие сроки.