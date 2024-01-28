Ольге Кабо — 56: вспоминаем лучшие роли заслуженной артистки России

Будущая звезда кинематографа Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в столице нашей родины – Москве. Ее родители, инженеры по профессии, были слишком увлечены работой, поэтому до пяти лет она проживала у бабушки на Урале. Вернувшись в столицу, ее мама, пытаясь компенсировать свое отсутствие, начала заниматься с дочерью поэзией и водить ее на различные выставки.

В возрасте 12-ти лет Ольга Кабо сыграла первые главные роли в театре. После был дебют в кино и поступление на актерский факультет ВГИКа. В честь 56-го дня рождения заслуженной артистки России редакция "Клео.ру" вспоминает ее лучшие роли.

1. Миллион в брачной корзине (1985)

Комедийный фильм режиссера Всеволода Шиловского Ольга Кабо называет своей дебютной работой. За 17 дней на съемочной площадке юная актриса смогла окунуться в атмосферу создания настоящего произведения. Кстати, именно там в ее жизни случился первый поцелуй с партнером по кинокартине Алексеем Яковлевым.





2. Приключения Квентина Дорварда (1988)

Приключенческий фильм режиссера Сергея Тарасова сделал из молодой актрисы настоящую звезду. Роль графини Изабеллы де Круа принесла Ольге Кабо широкую известность и открыла перед ней множество дорог.





3. Приморский бульвар (1988)

Комедийный мюзикл режиссера Александра Полынникова также стал для актрисы весьма успешным проектом. Ольга Кабо сыграла в этой картине роль экскурсовода Лены, у которой намечается свадьба.





4. Две стрелы. Детектив каменного века (1989)

В комедийном детективе режиссера Аллы Суриковой Ольга Кабо принимала участие, параллельно заканчивая ВГИК. Героиня, которую сыграла актриса, – одна из племени дикарей. Черепашка оказалась в эпицентре родовых интриг.





5. Чокнутые (1991)

Комедийный фильм режиссера Аллы Суриковой стал для актрисы по-настоящему знаковым. Именно исполнив роль ангела-хранителя Марии, Ольга Кабо получила награду на кинофестивале в Сеуле.



