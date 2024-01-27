Певица и актриса Елена Север стала бабушкой

23 января 2024 года в семье певицы, актрисы, телеведущей и общественного деятеля Елены Север появился ребенок. Младший сын знаменитости Владимир обзавелся дочерью. Так артистка стала бабушкой. Об этом стало известно женскому журналу "Клео.ру" в субботу, 27-го.

Интересно, что девочка появилась на свет тогда, когда президент России Владимир Путин объявил 2024-й "Годом семьи". По мнению Елены Север, это является хорошим знаком. Сейчас артистку переполняют эмоции. Когда она впервые увидела внучку, то не смогла сдержать слез.

Напомним, Елена Север замужем за бизнесменом Владимиром Киселевым, от которого в 1997 году родила сына Юрия (более известного общественности как ЮрКисс), а в 2000-м – наследника Владимира (который взял себе творческий псевдоним ВладиМир). В этом году обзаведшийся дочкой младший сын артистки отметит 24-летие.