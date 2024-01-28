Адвокат Жорин прокомментировал отмену концертов российских иноагентов в Таиланде

Сейчас на тайских курортах в самом разгаре туристический сезон, и многие артисты планируют там свои выступления. Но не все проходит гладко. Периодически появляются новости о срыве концертов российских звезд, в том числе иноагентов.

Так, недавно был отменен концерт Максима Галкина*. Юморист не смог порадовать своих поклонников в азиатском государстве. Вслед за Галкиным* концертов в Таиланде лишился и комик Руслан Белый*. Группа "Би-2" смогла выступить для публики в королевстве, но сразу после концерта музыкантов задержали из-за отсутствия разрешения на работу, и теперь их ждет депортация. Певица Светлана Лобода тоже попала под волну "отмен" на Пхукете. Ее концерт, запланированный там на 25 января, не состоялся.





На волне этих новостей многие стали говорить о "черных списках" звезд, которые имеются у влиятельных лиц Таиланда. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал отмену концертов российских иноагентов в этой стране и отметил, что ограничения выступлений носят рекомендательный характер.

"Мои коллеги из Таиланда полагают, что списки сформированы с учетом позиции российских властей. Таиланд прислушивается и сотрудничает с нашей страной, поэтому, когда принимают или запрещают концерты, берут во внимание эти негласные распоряжения", – добавил эксперт.

Возможно, Максим Галкин* и другие звезды не смогли выступить в Таиланде именно из-за своей политической позиции. Хотя Жорин также отметил, что исключения все-таки случаются. Так было, например, с концертом Земфиры*, имя которой тоже есть в "черном списке". Организаторы смогли собрать все необходимые документы, и выступление состоялось.

* Максим Галкин, Руслан Белый, Земфира внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента

