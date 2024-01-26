День супругов: самые крепкие звездные пары российского шоу-бизнеса

Встретить свою вторую половинку и связать себя узами брака – дело хорошее. Однако пронести любовь сквозь года удается далеко не всем. В День супругов редакция "Клео.ру" сердечно поздравляет всех замужних и женатых с праздником. В честь этой особенной даты мы собрали самые крепкие звездные пары российского шоу-бизнеса в одной подборке.

Дмитрий Маликов и его супруга Елена (в браке 24 года)

Эстрадный певец Дмитрий Маликов встретил Елену в далеком 1992 году и сразу решил, что именно она должна стать его женой. Несмотря на разницу в возрасте, которая составляла 7 лет, в 2000 году, после рождения первой дочери Стефании, пара официально зарегистрировала свои отношения. В 2018 году на свет появился их второй ребенок – сын Марк.







Александр и Екатерина Стриженовы (в браке 36 лет)

Александр и Екатерина Стриженовы сегодня также могут отметить День супругов. Судьбоносное знакомство знаменитостей произошло на съемочной площадке. На тот момент они, будучи подростками, даже не подозревали, что их отношения перейдут на столь серьезный уровень. В 1987 году Александр и Екатерина поженились. В браке на свет появились две дочери – Анастасия и Александра.





Ляйсан Утяшева и Павел Воля (в браке 12 лет)



Отношения в семье Ляйсан и Павла считаются самыми крепкими в российском шоу-бизнесе. Они познакомились в 2000-х годах на площадке юмористического шоу Comedy Club, а в 2012 году поженились. На сегодняшний день знаменитости воспитывают двоих наследников: сына Роберта и дочку Софию.





Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (в браке 26 лет)

По-началу многие с недоверием относились к увлечению режиссера Кончаловского молодой актрисой Высоцкой. Однако за 26 лет совместной жизни пара доказала общественности, что они искренне друг в друга влюблены. У супругов двое общих детей: дочь Мария и сын Петр.





Валерия и Иосиф Пригожин (в браке 20 лет)

До встречи с продюсером Пригожиным певица Валерия состояла в браке с Александром Шульгиным, которому родила троих детей. В начале 2000-х артистка приняла решение расторгнуть союз. В это время Иосиф Пригожин тоже находился в отношениях. Свела будущих возлюбленных деловая встреча, ставшая в итоге судьбоносной. В День супругов искренне поздравляем знаменитостей и желаем их семье бесконечного счастья.



