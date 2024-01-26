Боярский оставил жену после измен: что стало с Ларисой Луппиан

Лариса Луппиан заслужила титул народной артистки, но часто воспринимается многими как супруга Михаила Боярского, с которым разделяет брак уже на протяжении четырех десятилетий. В былые времена она демонстрировала профессиональный талант, но вследствие брака ее карьера отошла на второй план. В то же время Михаил Боярский пожинал лавры успеха в театре и кино, в частности после звездного триумфа в фильме "Д`Артаньян и три мушкетера".

Народная артистка откровенно говорит о том, что избранник не торопился на ней жениться. Однако после четырех лет близких отношений, она смогла убедить Боярского стать ее супругом. Спустя три года совместной жизни Лариса Луппиан принесла в их семью радость – сына Сергея.





Семейные отношения Михаила Боярского были испытаниями, наполненными разочарованиями, изменами и страданиями. Его пристрастие к алкоголю порой приводило к периодам запоя. Лариса Луппиан, несмотря на все трудности, которые ей пришлось преодолеть, включая предательство со стороны Боярского, сумела сохранить свою семью, проявив терпение и любовь.

Разговоры о разводе не умолкали. Луппиан больше не могла терпеть его поступки, но болезнь Боярского остановила этот процесс.

В преддверии судебного разбирательства по разводу, появилась информация о том, что Боярский страдал от приступов панкреатита. Это стало поводом для его жены, народной артистки, отозвать иск и дать семье еще один шанс. В свою очередь, и сам Боярский оставил жену после измен, а чуть позже на свет появилась их дочь Елизавета.





С этого момента жизнь актрисы изменилась: она сосредоточилась на доме и воспитании детей. Несмотря на семейную жизнь народная артистка продолжала участвовать в актерской деятельности, не достигая, правда, таких высот, как ее супруг. Лариса Регинальдовна до сих пор остается верной сцене и, кроме того, в 2019 году приняла на себя обязанности художественного руководителя в одном из ведущих театров Петербурга.

В 1985 году пара актеров официально развелась. Ходили слухи, что отношения завершились. Однако в действительности Михаил Боярский и Лариса Луппиан продолжали жить вместе. Процедура развода была инициирована ими исключительно из-за необходимости решить проблему с квартирным вопросом.

Взаимоотношения Ларисы Луппиан и Михаила Боярского были полны эмоций, и стоит отметить, что артисты все еще вместе, несмотря на многочисленные испытания. Вместе они вырастили двоих детей, Елизавету и Сергея, а теперь лелеют четверых внуков.