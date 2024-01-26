Дети ведущей Розы Сябитовой намерены ее кремировать и развеять прах в море

На протяжении долгих лет эта яркая женщина вела шоу "Давай поженимся!", которое принесло ей бешеную популярность и влияние. В качестве телеведущей опытная сваха помогла множеству участников найти вторую половинку. Поклонники любят знаменитость за ее мудрые советы, а Роза Сябитова склонна обсуждать даже самые животрепещущие темы.

Дива российского экрана дала комментарий о траурном ритуале, который должен состояться после ее смерти. Пока знаменитость не собирается уходить в мир иной, она уже тщательно все спланировала и дала наказ родным.

Дети ведущей намерены ее кремировать и развеять прах в море. Роза Сябитова мечтает, чтобы после смерти ее наследники отправились на Сицилию, взяли яхту и развеяли ее прах над Ионическим морем.

"Хочу, чтобы меня кремировали. Почему? Потому что я не хочу лежать в сырой земле", – поделилась Роза Сябитова.

Более того, по словам ведущей, завещание уже давно составлено. Имущество между детьми звезда решила разделить поровну. Недвижимость, которая строится у Розы Сябитовой сейчас, тоже будет распределена между наследниками. Правда, артистка склонна полагать, что это наследство будет предназначено уже для внуков.

Стоит отметить, что Роза Сябитова рассчитывает дожить хотя бы до 90 лет. Знаменитость искренне восторгается коллегами по цеху, который следят за своим здоровьем и долго остаются в строю.

Ранее "Клео.ру" писали, что сваха Роза Сябитова раскрыла минусы кавалеров 50+.