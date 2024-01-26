Олимпийская чемпионка и телезвезда признается, что склонна к полноте, поэтому прилагает немало усилий для поддержания фигуры. Ляйсан Утяшева ежедневно следить за питанием и калорийностью блюд. Иногда ее выручает зелень, молотая в порошок. Чем же так полезен этот "чудо-овощ"?

ЗЕЛЕНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Для многих людей шпинат может быть не самым привлекательным элементом их рациона. Однако, благодаря зелени в порошках, вам не придется добавлять его в пищу в чистом виде. Ляйсан Утяшева отмечает, что всего одна баночка порошка с зеленью может заменить несколько овощей, включая брокколи, капусту и даже фрукты.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВ

Зелень в порошках также славится своими питательными свойствами. Ляйсан Утяшева поведала, что богатый ассортимент микроэлементов и антиоксидантов помогает поддерживать здоровье организма. А некоторые бренды порошков дополнительно выпускают продукты с содержанием пробиотиков и пищеварительных ферментов, которые оказывают благотворное влияние на здоровье кишечника, способствуя расщеплению сложных компонентов пищи.





РЕГУЛЯЦИЯ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ

Ляйсан Утяшева рассказала о пользе зелени в порошках в микроблоге, чтобы широко распространить информацию. Еще одно преимущество зеленых порошков заключается в их способности регулировать кровяное давление. Многие из них содержат калий и магний, которые являются важными элементами для нормализации давления, что в свою очередь положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.





Другой плюс – уменьшение вероятности воспалений и повышения уровня вашей энергии! Ну и это отличный помощник для тех, кто пытается сбросить вес и улучшить качество кожи, волос и ногтей, – написала Ляйсан Утяшева в своем телеграм-канале.

Зелень в порошках – это удивительное изобретение и альтернатива привычным продуктам в разгрузочный день. Благодаря удобству употребления и высокому содержанию полезных веществ, они стали незаменимым компонентом в рационе многих. Ляйсан Утяшева напомнила, что зеленые порошки не в силах заменить цельные овощи, поэтому рекомендует "сбалансировать питание".



