"Не хотела детей": Гузеева сделала чистосердечное признание

Популярная телеведущая помогла многим участникам шоу "Давай поженимся!" найти свою вторую половинку. Поклонники любят артистку за ее остроумные высказывания и невероятный артистизм. На днях в эфире на федеральном канале Лариса Гузеева сделала чистосердечное признание.

Как известно, популярная телеведущая параллельно с актерской карьерой устраивала и личную жизнь. Лариса Гузеева вырастила сына и дочь. Однако знаменитость неоднократно признавалась, что не считает себя идеальной мамой. Более того, мысль о материнстве пришла к ней уже во взрослом возрасте.



"Я очень долго не хотела конкретной семьи и детей. Это в одну секунду тебя накрывает, когда ты в одну секунду патологически хочешь и семью и детей", – высказалась Лариса Гузеева.

Как известно, в первом браке с Кахой Толордавой у актрисы на свет появился сын Георгий. Однако даже ребенок не смог сохранить их отношения. Союз распался.

Настоящее женское счастье Лариса Гузеева обрела во втором браке с Игорем Бухаровым. Телеведущая подарила ему дочь Ольгу. Звездная пара счастливы вместе более 20 лет. Актриса неоднократно признавалась, что секрет их отношений в том, что она не превращает своего супруга в "бабу" и не вытирает об него ноги.

Ранее "Клео.ру" писали, что Лариса Гузеева на Первом канале объявила популярную схему распределения денег в браке.