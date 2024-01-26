Задравшая юбку Подольская показала неочевидное

Известность к популярной певицы пришла после участия в "Фабрике звезд". Сейчас артистка сосредоточена больше на материнстве. Четыре года назад знаменитость подарила Владимиру Преснякову второго сына. Наталья Подольская выглядит гораздо моложе своих лет и часто демонстрирует свой идеальный внешний вид поклонникам.

На днях задравшая юбку Наталья Подольская показала неочевидное. В своем микроблоге артистка поделилась фотографией из отпуска. Вместе с Владимиром Пресняковым певица отправилась на Мальдивы. На снимке знаменитость продемонстрировала подтянутую внутреннюю часть бедра – которая явно дается ей вследствие физической активности. В личном блоге звезда показывает, как занимается в тренажерном зале и стремится к высоким спортивным результатам.

Поклонники поспешили отреагировать на новую публикацию Натальи Подольской. Многие позавидовали подтянутой фигуре знаменитости и отметили, что она выглядит чудесно в свои 41.

"Прекрасно выглядит, пляжные наряды – бомба, сама Наташа – всегда позитивная и жизнерадостная!" – написала одна из поклонниц звезды.

Однако есть и те, кто не оценил новые фотографии Натальи Подольской. Многие посчитали, что в ее возрасте следует быть скромнее и подбирать другие образы для снимков.

"Взрослая женщина в детских нарядах", – отреагировал под публикацией Натальи Подольской один из злопыхателей.

Ранее "Клео.ру" писали, что похудевшая Наталья Подольская раскрыла секрет стройности.