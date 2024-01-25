60-летний Брэд Питт заявил, что хочет завести детей от новой возлюбленной

Актер, известный по роли в киноленте "Мистер и миссис Смит", уже больше года встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Они предпочитают сохранять свои отношения в тени. Романтика между ними продолжает цвести в приватной обстановке, благодаря организованным Брэдом Питтом тайным свиданиям.

Брэд Питт заявил, что хочет завести детей от новой возлюбленной. 60-летний актер, сталкиваясь с трудностями в общении со своими детьми после разрыва с Анджелиной Джоли в 2016 году, испытывает желание построить семью вместе с Инес Де Рамон. Отношения актера с потомством ранее были омрачены скандалом, однако теперь он полон решимости вновь испытать радость отцовства, в чем его любимая полностью поддерживает.





О желании американской звезды расширить семью сообщил источник, близкий к паре. Брэд Питт, который когда-то выразил мечту стать многодетным отцом, теперь, по словам его товарища, стремится открыть новую главу в личной жизни с Инес.

Напомним, что Инес Де Рамон младше своего партнера на 29 лет. Ранее она уже состояла в браке с актером Полом Уэсли, но они так и не стали родителями. Брэд Питт не скрывает серьезности своих намерений – он даже организовал встречу своих детей от предыдущего союза с Анджелиной Джоли и Инес в день своего рождения.