Коллеги по цеху Валерии Ланской носят в карманах сахар для нее

Несколько лет назад популярная актриса призналась на всю страну, что она неизлечима больна. Проблемы начались у звезды еще во время второй беременности. Однако диагноз поставили артистке только через два года после рождения ребенка. На днях Валерия Ланская рассказала, что коллеги по цеху носят в карманах костюмов сахар для нее.

На протяжении девяти лет популярная актриса борется с инсулинозависимым сахарным диабетом. Как оказалось, первое время многие артисты удивлялись тому, что Валерия Ланская просит их всегда класть кусочек сахара в карман костюмов. Даже не многие понимали, зачем актриса просит их об этом. В любой момент артистке может стать плохо на сцене. В таком случае ей важно принять небольшую дозу сахара.



По словам Валерии Ланской, бывали ситуации, когда ее коллеги по цеху отказывались брать кусочек сахара с собой. Однако актриса с пониманием относится к подобным возражениям.

"Боятся ответственности, боятся, что на их глазах со мной может что-то случится", – поделилась в интервью с WomanHit Валерия Ланская.

Стоит отметить, что звезда сериала "Принцесса цирка" продолжает усердно работать с поставленным ей диагнозом. Она убеждена, что современная медицина на таком уровне, что с сахарным диабетом можно дальше спокойно жить. Более того, Валерия Ланская верит, что тяжелую болезнь можно вылечить.

Ранее "Клео.ру" писали, что актерские навыки помогли победительнице шоу "Аватар" Валерии Ланской трансформировать голос.