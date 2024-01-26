"Платье изорвано, глаз воспален": что жене Петросяна досталось от покойного гения

Молодая жена популярного комика активно развивает свои социальные сети. В личном микроблоге Татьяна Брухунова любит общаться со своими подписчиками, а также раскрыть подробности личной жизни. На днях супруга Евгения Петросяна поделилась своим времяпрепровождение перед сном.

В позднее время Татьяна Брухунова коротает время за прочтением книг прославленного гения. Так, стало известно, что жене Евгения Петросяна досталось от покойного Николая Гумилева. Это потрясающее чтиво, которое захватывает и не отпускает до последней точки. Знаменитость опубликовала фотографию одной из страниц из "Африканского дневника" писателя.

"Платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца..." – писал Михаилу Кузьмину в былые времена Николай Гумилев.

Неудивительно, что супруга Евгения Петросяна любит читать творчество выдающегося русского поэта, литературного критика, переводчика и путешественника. Ведь многие знаменитые писатели равнялись в своих произведениях на книги Николая Гумилева.

Стоит отметить, что во время учебы Николай Гумилев сформировал свое направление и стал одним из основателей так называемого "акмеизма" – литературного движения, стремившегося к чистоте и точности выражения в поэзии. Однако жизнь и творчество великого писателя были оборваны в 1921 году, когда он был арестован и обвинен за участие в контрреволюционной деятельности. В 1921 году его расстреляли.

Напомним, с точки зрения астрологии на судьбу людей влияет положение звезд и планет в момент рождения. Ранее "Клео.ру" составили натальную карту, чтобы выявить гороскоп, с которым связан Евгений Петросян.