"Растягивать, увлажнять, помассировать": жена Газманова трогает волшебную зону

Марина Газманова (в девичестве Муравьева) славится своим моложавым внешним видом. Помимо написания книг и работы дизайнером интерьеров, женщина активно ведет личный блог в социальной сети. Неравнодушных к ее персоне людей предостаточно – страница супруги артиста насчитывает почти 400 тысяч подписчиков. Со своими поклонниками блогер общается на различные темы, особенно часто обсуждая вопросы красоты.

Сегодня Марина Газманова в очередной раз обратилась к своим читателям и сообщила им, что получила большое количество вопросов после своего недавнего прямого эфира. Ранее, говоря о секретах красоты, блогер упомянула, что за лицом она ухаживает, трогая волшебную зону пяток. Многие не поняли, что жена Олега Газманова имеет в виду, поэтому решили спросить напрямую. Видимо, чтобы не отвечать каждому, женщина решила обнародовать секреты всем подписчикам личного блога.

54-летняя Марина Газманова рассказала, что регулярно заботится о своих стопах. По словам блогера, именно на них "держится" гладкий лоб, поднятые брови и открытый взгляд. Вообще, в теле человека все между собой взаимосвязано, и состояние его верхней части напрямую зависит от нижней. Поэтому волшебную зону стоп и называют тем самым фундаментом, на котором все в буквальном смысле слова стоит. Жена Газманова указала на то, что именно с них начинается задняя мышечно-фасциальная цепь, которая идет через все тело к линии бровей. Игнорирование ухода за стопами влечет за собой деформацию нижних конечностей, таза и лба. Это, по словам Марины, молодость еще никому не сохранило.

"Разминать, растягивать, увлажнять, массировать. Вот и улыбка на лице!" – поделилась секретом жена Газманова.