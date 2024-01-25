Известно, что народная артистка РФ отличается сильным характером и прямотой в оценках, но иногда и она сталкивается с обстоятельствами, подрывающими ее душевное равновесие. Лариса Долина рассказала о том, что заставляет ее плакать.

Лариса Долина призналась, что в последнее время часто плачет. Известная исполнительница считает, что слезы носят положительный характер, поскольку помогают избавиться от накопившихся негативных эмоций и печальных мыслей. Артистка подчеркнула, что причинами таких эмоциональных всплесков могут быть как грусть и печаль, так и чувство радости.

Певица объяснила, что даже просмотр сказочного фильма может вызвать у нее слезы, особенно если в кадре появляются трогательные моменты. В ее убеждении, это важно, поскольку жизнь не всегда радужна и состоит из череды испытаний.



Лариса Александровна редко жалуется на здоровье, указывая на то, что настоящая жизнь началась для нее после шестидесяти. Артистка уверенно заявляет, что ее противники никак не дождутся, как она уйдет на заслуженный отдых. К тому же, Лариса Долина успешно умудряется сочетать свою профессиональную деятельность с ролью наставницы для внучки, которая выбрала тот же жизненный путь, что и бабушка.