Знаменитая телеведущая рассказала о первом выступлении на "Фабрике звезд" с Муратом Насыровым. Юлианна Караулова призналась, что тогда испытывала неловкость и стеснение.

Напомним, что Юлианна Караулова всегда мечтала о сценической карьере, ее путь к успеху начался с реалити-шоу. Отец будущей звезды убежденно настаивал на том, чтобы дочь пошла на прослушивание для участия в пятом сезоне "Фабрики звезд" в 2004 году. В результате, несмотря на неуверенность Юлианны, ее уникальный стиль исполнения и вокальные данные получили высокие оценки на кастинге.

Юлианна Караулова рассказала о творческом тандеме с Муратом Насыровым. Телеведущая призналась, что пересматривала это выступление очень давно и, правда, уже мало что помнит. На сцене Мурат Насыров нарисовал портрет Юлианны, который она хранит до сих пор:

"Он реально нарисовал меня за три минуты. Вообще непохоже, но все равно классно, он очень красиво рисует", – поделилась телеведущая.





Юлианна Караулова признается, что это был лучший номер концерта. С улыбкой отмечает, что полет на вертолете, о котором она так долго мечтала, оказался фейком. Певицу привезли на аэродром, сняли пару дублей, затем репортеры "Первого канала" попросили ее выразить ощущения от "полета":

"Очень здорово, я всегда мечтала полетать на самолете, спасибо большое", – иронично заявила звезда.

С этого момента Юлианна Караулова стала звездой большой сцены. Певица признается, что испытывала неловкость на съемках, поскольку в этот момент она носила брекеты:

Мой папа настоял на том, чтобы я их сняла. Он договорился, чтобы меня отвезли к стоматологу, сняли брекеты, потому что я очень стеснялась и когда улыбалась, я всегда закрывала рот руками, – рассказала Юлианна Караулова.

Успех телеведущей многим обязан в ее родителям. Благодаря им Юлианна Караулова обрела уверенность в своих силах и возможностях.