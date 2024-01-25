Человек-легенда Владимир Высоцкий и его творческий путь

Владимир Высоцкий появился на свет 25 января 1938 года в городе Москве. Будучи ребенком, ему, как и многим в те годы, пришлось пережить немало испытаний. Будущий кумир миллионов людей успел пожить в тесной коммунальной квартире, отправиться в эвакуацию в Оренбург и даже побывать в Германии. Однако все тяготы судьбы Владимир Высоцкий перенес стойко и в конечном итоге сумел добиться общественного признания и любви. В этот знаменательный день редакция "Клео.ру" вспоминает творческий путь советского артиста.

Трудолюбие и талант Владимира Высоцкого

Свой творческий путь Владимир Высоцкий начал рано, в 50-х годах прошлого столетия. Во время учебы в театральном училище он приступил к созданию своих первых стихов и песен. В написанные в то время произведения будущий артист вкладывал глубокий и личный смысл, отражая в них социальные проблемы общества. Параллельно с этим он принимал активное участие в различных поэтических вечерах и ездил на фестивали.

Широкую известность Высоцкий получил в 1960-х годах, когда его исполненные на гитаре песни начали пользоваться популярностью у современников. Завоевав сердца аудитории как музыкант, он предпринял первые попытки и в кинематографе. Впрочем, и там Владимир Семенович добился успеха. За свою карьеру актер снялся в большом количестве легендарных фильмов, например, "Служили два товарища", "Хозяин тайги", "Плохой хороший человек", и, конечно же, "Место встречи изменить нельзя". Одновременно со съемками в кино, Владимир Высоцкий служил в театре на Таганке.





Личная жизнь

Первой женой советского артиста стала его однокурсница Иза Жукова. В 1960 году, будучи студентами-первокурсниками МХАТа, они поженились и прожили вместе чуть меньше года. Молодые люди регулярно выясняли отношения и имели противоречивые друг другу характеры. Второй раз Владимир Высоцкий связал себя узами брака с актрисой Людмилой Абрамовой, которая подарила артисту двоих сыновей – Аркадия и Никиту. Правда, и этот союз оказался для музыканта неудачным и закончился в 70-м году прошлого века.

Последней супругой поэта стала французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади. Высоцкий, который был влюблен в нее заочно уже давно, в 1970 году повел избранницу под венец. Мужем и женой они оставались до его последнего вздоха. 25 июля 1980 года Владимир Высоцкий покинул этот мир из-за проблем с сердцем.