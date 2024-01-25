Тест: отгадайте фильм СССР с Людмилой Гурченко

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животеТерапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе Минтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 годуМинтруд озвучил размеры пособий по беременности и уходу за ребенком в 2025 году На 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел МаркинНа 54-м году жизни умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин Бывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасыБывший партнер Бузовой по шоу "Дом-2" Меньщиков пожаловался на вонючие матрасы

Лента новостей

Четверг 7 марта

08:055 секретов идеальной яичницы: превратите обычный завтрак в кулинарный шедевр 06:04Поликарпов день 7 марта: традиции и народные приметы 03:08"Красота Лилии": женская притча для мудрых мыслей 00:03Трендовые сочетания цветов в одежде весной 2024 года 20:36Психолог Бартон рассказал, как строить взаимоотношения в семье и воспитывать детей 17:05Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка 16:21Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов 16:03Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге 15:00Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей 14:38Гороскоп на май 2024 года для женщины Лев 13:05Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников 11:22Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства 10:43Гороскоп на май 2024 года для женщины Рак 10:21Волгоградские волонтеры спасают слепого лебедя после инсульта 09:2178-летний Петросян издали следит за трехлетним сыном 06:34Принц Уильям проигнорировал вопрос журналистов о состоянии Кейт Миддлтон 05:07Как очистить сосуды в домашних условиях: пять простых, но действенных методов 03:08Наталья Водянова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже 00:12Лопес раскрыла, что Аффлек хранил их любовные письма в браке с экс-женой 00:02К чему снятся лошади женщине: толкования сновидений в разных сонниках 21:45Гороскоп для женщины Близнецы на май 2024 года 20:50Отец Жанны Фриске возмутился правилами воспитания 11-летнего внука Платона 18:30"Имей совесть": сын впервые рассказал об отношениях со Жванецким 18:01Актер из фильма "Битва за Москву" Валерий Юрченко умер в Крыму 17:27Лариса Долина полностью отказалась от одежды иностранных брендов 16:35Агата Муцениеце показала идиллию с экранным мужем на съемках фильма "Колотун" 15:24Киркоров не смог добиться снижения налога на свою квартиру через суд 13:04Анастасия Волочкова рассказала, что не отмечает праздник 8 марта 12:16Буланова вспомнила, как гадалка предупредила ее о неудачном втором браке 11:19Орбакайте выступит на концерте к 8 марта в Кремле 10:18Папарацци опубликовали первое фото Кейт Миддлтон после операции 10:17Самойлова и Джиган признались, что планируют стать родителями в пятый раз 08:39Стало известно о телефонном разговоре Миддлтон и Маркл после выхода скандальной книги "Финал" 06:33Появление Марии Шараповой на неделе моды в Париже впечатлило Ксению Собчак 03:19Появились фото особняка Тейлор Свифт за 17 миллионов долларов 00:16Прячущийся от журналистов Леонардо Ди Каприо попал на камеры вместе с семьей 20:19DJ Smash стал отцом во второй раз 18:09Приехавшая в Москву Орнелла Мути рассказала об особенной атмосфере в России 17:37Киркоров отказался общаться с журналистами после выступления в Москве 17:26Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть обувь в домашних условиях 17:02Беременную жену Хайдарова госпитализировали на фоне разбирательств в клинике 16:44Mash сообщил о подготовке к заседанию об освобождении Ефремова по УДО 16:06Алла Пугачева обратилась к поклонникам после вечеринки на яхте 15:30Джастин Тимберлейк публично признался в любви жене после скандала с Бритни Спирс 15:10Петросян вышел на связь с поклонниками после операции и пошутил над своей травмой 14:15Какого числа начинается Ураза Байрам в 2024 году: дата праздника, его история и традиции 13:51Что будет, если приседать каждый день: польза и вред упражнений, советы по правильной технике выполнения 12:45Папарацци запечатлели Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после приема у психолога 11:43Представитель Кенсингтонского дворца опроверг слухи о коме Кейт Миддлтон 10:55Бузова рассказала о новом романе с мужчиной, которого скрывает
1370
800
true

Тест: отгадайте фильм СССР с Людмилой Гурченко

Тест: отгадайте фильм СССР с Людмилой Гурченко

Советскую и российскую актрису театра и кино Людмилу Гурченко знают, пожалуй, все. А вот насколько хорошо вам известны фильмы с ее участием - вопрос.

Людмила Гурченко запомнилась многим благодаря своему яркому и блистательному исполнению ролей в кино. Предлагаем читателям вспомнить некоторые фильмы с участием актрисы и пройти тест, состоящий из 8 вопросов. Редакция "Клео.ру" составила подборку наиболее популярных картин, в которых снималась артистка. Вам остается лишь ответить на вопросы и проверить свои знания, заглянув в конец страницы – там размещены правильные ответы.

1. Как называется фильм, в котором Людмила Гурченко играла Устиньку?

а. Женитьба Бальзаминова 

б. Старые клячи

в. Карнавальная ночь

2. В каком фильме Людмила Гурченко исполнила роль сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны?

а. Вокзал для двоих

б. Любовь и голуби 

в. Мама

3. В каком фильме дебютировала Людмила Гурченко?

а. Карнавальная ночь 

б. Виват, гардемарины!

в. Любовь и голуби

4. В каком музыкальном мюзикле Людмила Гурченко исполнила роль козы?

а. Мэри Поппинс, до свидания!

б. Девушка с гитарой

в. Мама 

5. Кто исполнил роль возлюбленного Людмилы Гурченко в кинокартине “Старые стены”?

а. Евгений Киндинов

б. Армен Джигарханян 

в. Федор Одиноков

6. В каком фильме Людмила Гурченко сыграла роль Аграфены Заволжской?

а. Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые 

б. Девушка с гитарой

в. 12 стульев

7. Кем работал персонаж Людмилы Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"?

а. Контролером билетов

б. Проводницей

в. Официанткой 

8. В каком фильме экранный муж Людмилы Гурченко называл ее "Степаныч"?

а. Женитьба Бальзаминова

б. Дача 

в. Моя морячка

Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма &#34;Карнавальная ночь&#34;

Правильные ответы на тест: 1а; 2б; 3а; 4в; 5б; 6а; 7в; 8б.

25 января 2024, 14:46
Людмила Гурченко. Фото: кадр из фильма "Любовь и голуби"
Ольга Андреева
Клео. ру✓ Надежный источник

Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка

Экс-судья шоу "МастерШеф" Глинская сообщила, что родила мертвого ребенка
По словам кондитера, трагедия произошла из-за врачебной ошибки.

Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов

Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов
Артистка записала новый ролик, в котором жестко высмеяла коллегу по цеху.

Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге

Врачи нашли у бывшей участницы "Дома-2" Захаровой тромб в головном мозге
Сообщается, что недавно экс-героиня телестройки почувствовала себя плохо.

Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей

Сыгравший в "Гарри Поттере" Дамблдора актер Гэмбон лишил наследства мать своих детей
Сообщается, что артист не включил любовницу в завещание, которое составил еще в 2016 году.

Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников

Актриса Ходченкова показала стройную фигуру на фото для поклонников
Актриса поделилась с почитателями своего творчества смелыми снимками.

Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства

Юлия Пересильд заявила, что российские мамы неидеальны из-за мироустройства
Артистка считает, что женщинам не стоит притворяться недостижимым идеалом.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех