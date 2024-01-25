Тест: отгадайте фильм СССР с Людмилой Гурченко

Людмила Гурченко запомнилась многим благодаря своему яркому и блистательному исполнению ролей в кино. Предлагаем читателям вспомнить некоторые фильмы с участием актрисы и пройти тест, состоящий из 8 вопросов. Редакция "Клео.ру" составила подборку наиболее популярных картин, в которых снималась артистка. Вам остается лишь ответить на вопросы и проверить свои знания, заглянув в конец страницы – там размещены правильные ответы.

1. Как называется фильм, в котором Людмила Гурченко играла Устиньку?

а. Женитьба Бальзаминова

б. Старые клячи

в. Карнавальная ночь

2. В каком фильме Людмила Гурченко исполнила роль сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны?

а. Вокзал для двоих

б. Любовь и голуби

в. Мама

3. В каком фильме дебютировала Людмила Гурченко?

а. Карнавальная ночь

б. Виват, гардемарины!

в. Любовь и голуби

4. В каком музыкальном мюзикле Людмила Гурченко исполнила роль козы?

а. Мэри Поппинс, до свидания!

б. Девушка с гитарой

в. Мама

5. Кто исполнил роль возлюбленного Людмилы Гурченко в кинокартине “Старые стены”?

а. Евгений Киндинов

б. Армен Джигарханян

в. Федор Одиноков

6. В каком фильме Людмила Гурченко сыграла роль Аграфены Заволжской?

а. Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые

б. Девушка с гитарой

в. 12 стульев

7. Кем работал персонаж Людмилы Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"?

а. Контролером билетов

б. Проводницей

в. Официанткой

8. В каком фильме экранный муж Людмилы Гурченко называл ее "Степаныч"?

а. Женитьба Бальзаминова

б. Дача

в. Моя морячка





Правильные ответы на тест: 1а; 2б; 3а; 4в; 5б; 6а; 7в; 8б.