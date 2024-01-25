Тест: отгадайте фильм СССР с Людмилой Гурченко

Людмила Гурченко запомнилась многим благодаря своему яркому и блистательному исполнению ролей в кино. Предлагаем читателям вспомнить некоторые фильмы с участием актрисы и пройти тест, состоящий из 8 вопросов. Редакция "Клео.ру" составила подборку наиболее популярных картин, в которых снималась артистка. Вам остается лишь ответить на вопросы и проверить свои знания, заглянув в конец страницы – там размещены правильные ответы.
1. Как называется фильм, в котором Людмила Гурченко играла Устиньку?
а. Женитьба Бальзаминова
б. Старые клячи
в. Карнавальная ночь
2. В каком фильме Людмила Гурченко исполнила роль сотрудницы отдела кадров леспромхоза Раисы Захаровны?
а. Вокзал для двоих
б. Любовь и голуби
в. Мама
3. В каком фильме дебютировала Людмила Гурченко?
а. Карнавальная ночь
б. Виват, гардемарины!
в. Любовь и голуби
4. В каком музыкальном мюзикле Людмила Гурченко исполнила роль козы?
а. Мэри Поппинс, до свидания!
б. Девушка с гитарой
в. Мама
5. Кто исполнил роль возлюбленного Людмилы Гурченко в кинокартине “Старые стены”?
а. Евгений Киндинов
б. Армен Джигарханян
в. Федор Одиноков
6. В каком фильме Людмила Гурченко сыграла роль Аграфены Заволжской?
а. Корона Российской Империи, или Снова Неуловимые
б. Девушка с гитарой
в. 12 стульев
7. Кем работал персонаж Людмилы Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"?
а. Контролером билетов
б. Проводницей
в. Официанткой
8. В каком фильме экранный муж Людмилы Гурченко называл ее "Степаныч"?
а. Женитьба Бальзаминова
б. Дача
в. Моя морячка
Правильные ответы на тест: 1а; 2б; 3а; 4в; 5б; 6а; 7в; 8б.